Scandone, il percorso in campionato inizierà a Bisceglie Rinviato l'inizio e, quindi, il primo turno della Serie B 2020/2021, il match Avellino-Pozzuoli

La Supercoppa ha certificato le difficoltà nella fase emergenziale. Nel basket tanti rinvii, turni modificati in corsa con recuperi e la FIP, tenendo conto delle ordinanze governative e regionali, ha deciso di differire l'avvio dei campionati di Serie A2 e Serie B di una settimana e di rinviare al 29 novembre l'inizio dei campionati regionali: una scelta che consente margine, ma che conferma anche la complessità nell'interpretazione di quanto sta avvenendo e di quanto sarà poi da applicare nella gestione del torneo.

Intanto, è di fatto scattata la rivoluzione dei calendari. I primi due turni di Serie A2 e la prima giornata di Serie B risultano rinviate e da recuperare successivamente. Il 22 novembre sarà il giorno, quindi, della terza giornata di A2 e della seconda giornata di B. Il cammino della Scandone inizierà con la trasferta sul parquet di Bisceglie. Le squadre campane dovrebbero recuperare l'esordio previsto dal primo calendario nel corso della pausa natalizia.

Tutto in divenire per la pallacanestro con i commissari tecnici, Meo Sacchetti e Lino Lardo, che hanno sciolto le riserve e annunciato i convocati per le "bolle" di Tallinn e Riga, sedi delle gare di qualificazione all'Eurobasket 2022 e all'Eurobasket Women 2021.