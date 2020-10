Scandone, l'esordio salta ancora: rinviata Pozzuoli-Avellino Il PalaBenedetto di Cento sarà la sede della Final Eight di Supercoppa Centenario di A2 e B

Già rinviato in più occasioni, sembrava davvero la vigilia dell'esordio ufficiale della Scandone Avellino. Invece, domani, al PalaErrico, la gara contro la Virtus Bava Pozzuoli, vincente con la Partenope Sant'Antimo (finale di 80-61) non si terrà. "La gara tra Virtus Pozzuoli e Felice Scandone Avellino, prevista per mercoledì 28 ottobre alle 19:30, presso il PalaErrico di Pozzuoli, è stata rimandata causa Covid-19", è quanto annunciato dalla Scandone, che attende anche la decisione del giudice sportivo sul match non giocato contro la PSA. La squadra irpina non si è presentata sul parquet del PalaDelMauro dopo il contatto diretto con un positivo al covid-19. Si prefigura il risultato di 0-20 a tavolino e successivo ricorso biancoverde.

Intanto, persistono i dubbi verso l'inizio dei campionati di Serie A2 e Serie B, già differiti di una settimana. Ora l'avvio è fissato per il 22 novembre. In mattinata, la Lega Nazionale Pallacanestro ha smentito "lo svolgimento di un'assemblea in videoconferenza in data 2 novembre", ma c'è discussione in ambito federale sui ristori e sull'effettiva ripresa dei tornei nella fase di semi-lockdown istituita dal Governo. Dal 13 al 15 novembre sono in programma le Final Eight di Supercoppa A2 e B. Sarà il PalaBenedetto di Cento a ospitare la manifestazione con in campo le 8 squadre ammesse dalla fase di qualificazione per il secondo e il terzo livello nazionale.

"La valutazione effettuata dal Direttivo LNP ha preso in considerazione non solo la bontà della candidatura, quanto il fatto che a Cento si sia subito attivata una sinergia molto positiva tra la Benedetto XIV e le Istituzioni, grazie alla disponibilità partecipata dall'amministrazione comunale. - ha affermato il presidente LNP, Pietro Basciano - Sappiamo tutti quanto il sostegno del governo locale sia fondamentale. Nonostante la complessità del momento bisogna guardare avanti, mandando segnali positivi verso l’esterno. E quando le Amministrazioni si confrontano in sinergia con le Leghe sportive, problemi e criticità si possono superare. Per questo ringrazio il sindaco Toselli ed il presidente del club, Fava, per aver reso la proposta di Cento capace di garantire la migliore ospitalità per l'evento".