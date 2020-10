Basket, sospesa l'attività regionale fino al 24 novembre Nota dei presidenti dei comitati condivisa da Petrucci: "Limiti e contraddittorietà dal DPCM"

Comunicato congiunto in ambito federale tra i presidenti regionali della FIP e condiviso dal massimo dirigente della Federbasket, Gianni Petrucci. L'attività regionale risulta sospesa fino al prossimo 24 novembre, ma nella nota i comitati hanno sottolineato il disappunto per le scelte operate dal Governo. "I Presidenti regionali della FIP, considerata la situazione di continuo incremento dei positivi al Covid-19, nel principale interesse di tutelare la salute dei propri tesserati, ritengono che il DPCM del 24 ottobre 2020 che sospende lo svolgimento degli sport di contatto e l’attività sportiva dilettantistica di base può essere interpretato solo in forma restrittiva come sospensione di tutta l’attività regionale fino al 24 novembre 2020 con esclusione degli allenamenti in forma individuale e all’aperto. - si legge nella nota - Nella data odierna il Presidente Petrucci, durante il Consiglio Nazionale del CONI, ha effettuato un duro intervento con il quale ha evidenziato i limiti e la contraddittorietà del DPCM del 24 ottobre 2020 che non ha tenuto in nessun conto gli sforzi economici ed organizzativi sostenuti dalle società affiliate alla FIP al fine di attuare i protocolli di prevenzione del Covid-19 auspicando una modifica delle misure assunte dal Governo".