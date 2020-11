Scandone, la vittoria a Pozzuoli determina il pass per la PSA La Partenope Sant'Antimo è pronta alla sfida dei sedicesimi di finale di Supercoppa B con Nardò

La vittoria della Scandone Avellino al PalaErrico contro la Virtus Bava Pozzuoli ha determinato il primo posto della Partenope Sant'Antimo nel girone Q di Supercoppa Centenario di Serie B. La gara tra i biancoverdi e la PSA è stata omologata con il risultato di 0-20. La Scandone aveva annunciato ricorso, ma è la squadra di coach Enzo Patrizio a chiudere con il primato nel raggruppamento grazie alla vittoria nello scontro diretto con Salerno, altra formazione del girone con 4 punti. Sant'Antimo affronterà la Frata Nardò al Tensostatico di via Giannone (la squadra di coach Gianluca Quarta giocherà in casa Nardò per aver chiuso la prima fase a punteggio pieno).

"È stata una prima fase strana per tutti, in cui in certi casi l’insicurezza su calendari e protocolli ha pesato anche più del Covid stesso. - ha affermato il coach di Sant'Antimo, Enzo Patrizio - Ovviamente lo sapevamo, questo sarà un anno strano, complesso, che ti mette di fronte a dinamiche e situazioni completamente nuove. Noi dopo una lunga preparazione siamo rimasti senza giocare per 3 settimane ed è come se ci fossimo addormentati per poi svegliarci a Pozzuoli dove la Virtus ci ha massacrato. Con Salerno abbiamo avuto sicuramente una reazione, quanto meno nell’orgoglio, ora vogliamo e dobbiamo capire chi siamo. A Nardò, contro una squadra molto forte costruita per essere protagonista, voglio una prestazione matura che al di là del risultato mi dica che squadra siamo e se siamo sulla strada giusta".