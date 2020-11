Basket, Scandone: l'avvio della Serie B può slittare ancora Ipotesi di una revisione del format. Si valuta un possibile slittamento al giorno 29

L'inizio del torneo di Serie B di pallacanestro potrebbe subire un ulteriore differimento. L'avvio dei campionati era fissato per questo weekend, sfruttato invece per la conclusione della Supercoppa di A2 e B. Le prime gare del secondo e del terzo livello nazionale sono in programma per il prossimo fine settimana (sabato ore 19 Bisceglie-Avellino), ma il consiglio direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro, riunitosi nelle scorse ore, ha aperto al nuovo rinvio per la B.

Sono stati nominati vicepresidenti di LNP Federico Grassi (Napoli) per la Serie A2 e Vito Quinto (Bisceglie) e Nicola Bernardi (Padova) per la Serie B. Per il campionato di A2, la LNP ha confermato l'inizio per il 21 e il 22. È stata valutata la possibilità di alcune variazioni del calendario e analizzato il meccanismo relativo alle retrocessioni. Le proposte saranno presentate alla riunione delle società di A2, fissata per martedì.

Per la Serie B, "considerando il torneo prettamente dilettantistico", si legge nella nota ufficiale della LNP, "il numero elevato delle partecipanti e le complessità legate all'organizzazione delle trasferte, nella contingenza vissuta nel Paese, sarà condivisa dal consiglio direttivo, e poi proposta al settore agonistico FIP, una revisione del format di svolgimento". Si valuta la conferma di inizio del campionato al 22 novembre o un possibile slittamento al giorno 29. "La segreteria LNP ha già avviato una bozza di lavoro da condividere con la Federbasket.

Intanto, in casa Scandone c'è da registrare l'uscita di Giga Janelidze dal roster.