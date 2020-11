Scandone, -5 nella classifica del girone D1 di Serie B È la penalizzazione per i lodi non risolti nei tempi previsti nella passata stagione

Nel corso della passata stagione la Federazione Italiana Pallacanestro ha inflitto la penalizzazione alla Scandone Avellino, frutto dei lodi esecutivi, vinti da ex tesserati, e non risolti nei tempi previsti dalla società irpina. Nella classifica del sottogirone D1 di Serie B, pubblicata dalla Lega Nazionale Pallacanestro, alla voce Scandone appare il -5 da scontare nel campionato di terza serie nazionale che inizierà domenica. Quindi, al momento, risulta un gap di 3 gare nel cammino biancoverde, anche se il sodalizio guidato da Gennaro Canonico punta a ridurre la penalità, che può pesare nell'approccio stagionale, ma che può valere anche come una sfida in più al nuovo gruppo, allenato da coach Gianluca De Gennaro. Il tecnico ha sottolineato il valore dell'esordio, in programma domenica (palla a due alle 18) al PalaDelMauro contro il Formia Basketball.

Foto: sito ufficiale Lega Nazionale Pallacanestro