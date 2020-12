Basket, è la vigilia di Luiss Roma - Scandone Avellino Domani tre match con il derby Pozzuoli-Sant'Antimo per il girone D1 di Serie B

Vigilia di campionato per le squadre campane di Serie B di pallacanestro. Nella giornata di domani sarà derby tra la Virtus Pozzuoli e la Geko PSA Sant'Antimo. Primo match nel girone D1 per i puteolani, da sosta forzata nello scorso weekend a causa della condizione covid del gruppo-squadra della Real Sebastiani Rieti (mercoledì sarà recuperata la gara con il team laziale). La Partenope ripartirà dalla vittoria casalinga all'esordio con la Virtus Cassino, che domani ospiterà la Virtus Arechi Salerno. Obiettivo riscatto per i blaugrana, sconfitti all'esordio dalla Luiss Roma, che affronterà a Scandone Avellino. Vigilia di campionato anche per i lupi di coach Gianluca De Gennaro, che hanno accolto Luigi Brunetti e Jacopo Ragusa nel roster con annuncio social. Per il girone rosso di Serie A2, due anticipi al sabato e campane sul parquet nella giornata di domenica. Napoli-Cento e San Severo-Scafati: questi gli impegni di azzurri e gialloblu, in testa al raggruppamento a punteggio pieno con la NPC Rieti. Sfida all'ex Lino Lardo per la squadra dell'Agro.