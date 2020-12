La Scandone Avellino ricorda Angelo De Angelis Un anno fa la scomparsa del tifoso biancoverde, post social sulle pagine ufficiali

"Ad un anno dalla sua scomparsa la S.S. Felice Scandone ricorda Angelo De Angelis. Per sempre nei nostri cuori": così la società irpina ricorda il tifoso biancoverde, scomparso esattamente un anno fa, l'8 dicembre 2019, a poche ore dal match Avellino-Bisceglie. Lo scorso 20 luglio, gli Original Fans presentarono in compagnia del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, un murale in memoria di De Angelis, chiamato Angiolé nel gruppo del tifo organizzato irpino. Per la squadra di coach Gianluca De Gennaro, inizia una nuova settimana di lavoro. Nel mirino dei lupi c'è il derby con la Virtus Pozzuoli, in programma domenica (palla a due alle 18) al PalaDelMauro. Caccia al tris per cancellare completamente la penalizzazione rimediata nella passata stagione: questo l'obiettivo della Scandone verso la gara contro i puteolani, reduci dalla vittoria contro Sant'Antimo al PalaErrico.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948