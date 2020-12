Scandone, 6 punti di penalizzazione: -2 in classifica Domenica la sfida contro la Virtus Pozzuoli al PalaDelMauro per la terza giornata del girone D1

Testa al primo derby in campionato per la Scandone Avellino. Domenica, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, i biancoverdi affronteranno la Virtus Pozzuoli per la terza giornata del girone D1 del campionato di Serie B di basket. La squadra irpina è costretta a fronteggiare la penalizzazione, che si è trasformata fino al -6.

Anche il lodo Sabatino è diventato esecutivo e, quindi, sono 6 i punti di penalizzazione in classifica. Grazie al 2 su 2 in avvio di regular season, la Scandone è già a -2, ma spera di ottenere uno sconto dalla FIP. Il -6 era parametrato al format della Serie B precedente all'ultimo, nato per esigenze covid (prima fase da 14 gare con l'addio alla stagione regolare da 30 giornate).

Serie B - Girone D1

Programma Terza Giornata

Luiss Roma - BPC VIrtus Cassino (sabato 12/12)

Scandone Avellino - Virtus Pozzuoli (domenica 13/12)

Geko PSA Sant'Antimo - Real Sebastiani Rieti (domenica 13/12)

Virtus Arechi Salerno - Meta Formia (domenica 13/12)

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948