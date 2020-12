Scandone, De Gennaro: "Fiducia nel percorso. Testa al derby" Avellino-Pozzuoli, il commento pre-gara del coach biancoverde verso la gara di domenica

Domenica (con palla a due alle 18) al PalaDelMauro, la Scandone Avellino ospiterà la Virtus Pozzuoli per la terza giornata del girone D1 di Serie B. Ecco la presentazione del coach biancoverde, Gianluca De Gennaro: "Domenica sarà il primo derby di campionato, affronteremo la Virtus Pozzuoli di coach Mariano Gentile, una squadra che può contare sulla coppia Balic-Savoldelli, una delle più forti del girone e l'hanno già dimostrato tra Supercoppa e avvio di regular season. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Non va sottovalutato tutto il roster. In ala piccola hanno Gaye, dal grande fisico e gran difensore, capace di correre in campo aperto. C'è anche l'ex Emin Mavric, che ha concluso il suo iter da settore giovanile ha dimostrato di starci bene in B: è un gran giocatore in post e al tiro dal perimetro. Sono tutti da prendere in considerazione".

Sulla squadra irpina: "Veniamo da un momento positivo e abbiamo lavorato per inserire Brunetti e Ragusa. - ha aggiunto De Gennaro - C'è una bella atmosfera e i ragazzi vogliono costruire una squadra solida. Mi aspetto un gruppo dall'ottima mentalità difensiva e capace di lottare fino alla fine. Dovremo stare attenti alla loro transizione visti i giocatori e il talento al tiro di Pozzuoli. Dal punto di vista offensivo mi aspetto pazienza e rotazione. Solo così potremo trovare tiri aperti che possono darci qualcosa in più. C'è il solo Marra a lavoro per il recupero pieno e tutto prosegue il rientro quanto prima".