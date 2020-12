Avellino-Pozzuoli, Gentile: "Dobbiamo essere intensi, sempre" I puteolani sono reduci dal ko con la Real Sebastiani Rieti (89-71)

Domani, al PalaDelMauro (palla a due alle 18), la Scandone Avellino ospiterà la Virtus Pozzuoli. La squadra puteolana è reduce dal recupero della gara valida per la prima giornata del girone D1 di Serie B, dal match perso con la Real Sebastiani Rieti. Finale di 89-71 dopo un buon primo tempo: "Alla ripresa degli allenamenti lavoreremo per migliorare la discontinuità difensiva mostrata mercoledì sera a Valmontone. - ha spiegato il coach di Pozzuoli, Mariano Gentile, avvicinandosi al derby con Avellino - La squadra deve mostrare intensità per tutti e quaranta i minuti evitando cali di pressione e aggressività difensiva. Di positivo c’è che è stato coinvolto tutto il roster consentendoci in questo modo di far crescere e maturare tutti. Un dato da non sottovalutare perché questo crea compattezza e sicurezza nelle rotazioni".

Designazione arbitrale - La gara Avellino-Pozzuoli sarà diretta da Marco Guarino e Marco Palazzo di Campobasso.