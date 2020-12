Serie B, Avellino ospita Pozzuoli. La Luiss batte Cassino Alle 18 la sfida contro i puteolani. La Scandone punta al terzo successo consecutivo

Nell'anticipo della terza giornata del girone D1 di Serie B, la Luiss Roma supera la BPC Virtus Cassino con il risultato di 78-74. I capitolini volano in avvio di gara con il parziale di 27-13. Cassino vince con decisione il secondo quarto e tenta il recupero, ma i padroni di casa sono abili a governare il vantaggio nella ripresa e conquistano il secondo successo in campionato grazie ai 21 punti di Francesco Infante. Doppia cifra per Marco Pasqualin (15), Andrea Martino (14), Massimliano Sanna e Gianluca Tredici. alla BPC Virtus non bastano i 20 punti di Daniele Grilli e i 17 di Njegos Visnjic.

La Luiss si rilancia dopo il ko casalingo con la Scandone. Avellino affronterà la Virtus Pozzuoli (palla a due alle 18, al PalaDelMauro). I lupi di coach Gianluca De Gennaro andranno a caccia del tris contro i puteolani, reduci dal ko nel recupero con Rieti. Obbligo del riscatto per la Virtus Arechi Salerno, che ospita Formia tra le mura amiche. A Sant'Antimo, la Partenope sfida la Real Sebastiani Rieti.

Serie B - Girone D1

Terza Giornata

Luiss Roma - BPC Virtus Cassino 78-74

Scandone Avellino - Virtus Pozzuoli

Geko PSA Sant'Antimo - Real Sebastiani Rieti

Virtus Arechi Salerno - Meta Formia

Classifica

Luiss Roma 4 (2 vittorie, 1 sconfitta)

Real Sebastiani Rieti* 2 (1 vittoria)

Virtus Pozzuoli 2 (1 vittoria, 1 sconfitta)

Geko PSA Sant'Antimo 2 (1 vittoria, 1 sconfitta)

BPC Virtus Cassino 2 (1 vittoria, 2 sconfitte)

Meta Formia* 0 (1 sconfitta)

Virtus Arechi Salerno 0 (2 sconfitte)

Scandone Avellino** -2 (2 vittorie)



* Formia-Rieti = gara sospesa al 15' per impraticabilità di campo

** Scandone Avellino = 6 punti di penalizzazione

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948