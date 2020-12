La Scandone vince il derby, Pozzuoli ko 73-70 Sousa realizza 24 punti e risulta decisivo per il successo nel derby della terza giornata di B

La Scandone Avellino cancella tutti i punti di penalizzazione piazzando il tris in regular season: 3 su 3 per i lupi, che superano la Virtus Pozzuoli nel derby di giornata, la terza del girone D1 di Serie B. Parziali di 17-12, 24-17, 15-20 e 17-21: risulta decisivo il primo tempo e in particolar modo il secondo quarto di gioco. Avellino governa il margine per il successo con Dimitri Sousa, autore di 24 punti, top-scorer del match. Doppia cifra per Uchenna Ani (13) e Gianpaolo Riccio (12). Ai puteolani non bastano i 20 punti di Amar Balic. Doppia cifra anche per l'ex, Emin Mavric (12). Tre vittorie consecutive per la Scandone che, purtroppo, valgono solo lo zero in classifica, ma intanto Avellino - che spera nel recupero di alcuni punti dalla FIP - ha cancellato il gap determinato dai lodi non pagati nei tempi previsti nella passata stagione.

Serie B - Girone D1

Terza Giornata

Scandone Avellino - Virtus Pozzuoli 73-70

Parziali: 17-12, 24-17, 15-20, 17-21

Avellino: Sousa 24 (5/8, 4/8), Ani 13 (5/8, 1/2), Riccio 12 (4/8, 1/4), Brunetti 8 (1/3, 0/1), Costa 6 (3/9, 0/2), Marzaioli 6 (1/1, 1/2), Monina 4 (2/3, 0/0), Galipò (0/3, 0/0), Ragusa, Mazzarese, Mraovic, De Blasi.

Pozzuoli: Balic 20 (4/14, 3/9), Gaye 16 (2/4, 3/7), Mavric 12 (4/8, 0/1), Kushchev 10 (4/10, 0/0), Bordi 4 (2/3, 0/1), Savoldelli 3 (0/3, 1/7), Lurini 3 (1/1, 0/0), Mehmedoviq 2 (1/3, 0/0), Caresta (0/0, 0/2), Birra, Spinelli, Testa.