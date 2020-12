Scandone, primo ko: Rieti subito avanti e di controllo (93-77) Loschi e Ndoja per il successo della Sebastiani. Avellino sotto già di 20 al 10'

La Sebastiani Rieti parte fortissimo e con il 26-6 al 10' blinda i due punti. La Scandone Avellino ha il merito di non mollare e vincere l'ultimo quarto con il parziale di 16-34, ma è poco per mettere in difficoltà la squadra di coach Alex Righetti, candidata alla vittoria del girone D1 di Serie B. Primo stop per i biancoverdi di coach Gianluca De Gennaro dopo il tris in avvio che ha consentito di azzerare la penalizzazione di 6 punti. Luigi Brunetti si conferma su alti standard: 20 punti per il lungo con la doppia cifra di Uchenna Ani, Gianpaolo Riccio e Danilo Mazzarese. Serata negativa al tiro per Dimitri Sousa (7 punti con l'1/8 dal campo). Il top-scorer del match è Federico Loschi, da 21 punti nella serata di Valmontone e coadiuvato da Klaudio Ndoja, autore di 17. Pausa natalizia e nel giorno dell'Epifania la Scandone ospiterà la Geko PSA Sant'Antimo al PalaDelMauro.

Serie B - Girone D1

Quarta Giornata

Real Sebastiani Rieti - Scandone Avellino 93-77

Parziali: 26-6, 27-18, 24-19, 16-34

RS Rieti: Loschi 21 (2/3, 4/7), Ndoja 17 (5/7, 1/2), Di Pizzo 14 (7/7, 0/0), Cena 14 (4/5, 0/3), Casini 11 (1/1, 3/5), Diomede 9 (1/3, 2/4), Provenzani 6 (3/6, 0/3), Traini 1 (0/0, 0/0), Drigo (0/0, 0/2), Sornoza (0/1, 0/0), Kader, Provaroni. All. Righetti.

Avellino: Brunetti 20 (5/11, 1/6), Ani 14 (4/8, 2/4), Riccio 13 (0/8, 3/3), Mazzarese 10 (1/2, 1/1), Sousa 7 (1/6, 0/2), Galipò 7 (2/5, 1/1), Ianuale 4 (2/2, 0/0), Costa 2 (0/5, 0/2), Marzaioli (0/1, 0/0), Ragusa (0/1, 0/0), Mraovic, Genovese. All. Gattuso.