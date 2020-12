Canonico: "È una Scandone che regalerà grandi soddisfazioni" Video di Natale per il roster biancoverde. Il 6 gennaio sfida con la Partenope Sant'Antimo

Pausa natalizia in Serie B, nel girone D1. La Scandone vive ore di riposo dopo il percorso da tre vittorie e una sconfitta in avvio di regular season. Per i biancoverdi è ultimo posto nel raggruppamento, causato solo dai 6 punti di penalizzazione, ma nel roster e nello staff tecnico irpino c'è la certezza di un 2021 di continuità sulla scia del 3 su 4 nel campionato.

Nelle scorse ore, la Scandone ha pubblicato il video di Natale, gli auguri ai tifosi e agli appassionati: "Il video che vedrete, racconta la spensieratezza, l’allegria e l’amicizia di come si stia vivendo lo spirito del Natale in casa Scandone, nonostante le difficoltà e la pressione che tutti avvertono per non deludere nessuno. - si legge nel post a firma Gennaro Canonico sui canali social della Scandone - È l’evidenzia della voglia di voler far bene qualsiasi cosa i ragazzi siano chiamati a fare, dentro e fuori dal campo. Perché pur essendo, in parte, atleti professionisti sono tutti giovani che si sono messi in “gioco” in un momento difficile. È la testimonianza del loro impegno, del rispetto che hanno per la maglia che indossano e dell’affetto che hanno per i tifosi e per gli appassionati della Scandone. Applauditi, a volte - giustamente - pungolati, ma ci mettono il massimo in tutto quello che fanno: l’impegno di tutti è massimo. - ha affermato il dirigente biancoverde - È una Scandone che regalerà a tutti grandi soddisfazioni. Un ringraziamento di cuore a tutto il roster, in particolar modo ai tre “cantanti” Valerio Costa, Alessandro Marra e Gianpaolo Riccio per essersi prestati all’incisione del brano, allo staff tecnico e medico che li segue quotidianamente, e ai nuovi preziosi dirigenti. A piccoli passi faremo la differenza. Sinceri auguri a tutti".