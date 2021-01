Scandone, testa a Sant'Antimo per la prima sfida del 2021 Dopo la penalizzazione azzerata all'ultimo posto da cancellare: l'obiettivo biancoverde

La prima gara del nuovo anno si avvicina. Mercoledì, con palla a due alle 18, la Scandone ospiterà la Partenope Sant'Antimo. Avellino punta al rilancio immediato dopo aver trovato il primo stop in campionato proprio nell'epilogo del 2020 e nel match più complicato contro il team indicato alla vigilia come la corazzata del girone D1, la Sebastiani Rieti, che sta confermando l'idea precampionato. La PSA è invece reduce da una fase delicata, culminata con il ko nel derby contro Salerno perso tra le mura amiche. Sarà finalmente Avellino-Sant'Antimo dopo il rinvio e il recupero diventato 0-20 a tavolino per la Partenope nella Supercoppa Centenario. Coach Gianluca De Gennaro spera di ritrovare quanto prima Alessandro Marra, al lavoro per ritrovare la condizione utile per l'ingresso nel roster biancoverde e per andare a caccia del quarto successo in campionato. Avellino ha azzerato i punti di penalizzazione e ora punta a cancellare l'ultimo posto.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948