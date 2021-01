De Gennaro: "Ci siamo disuniti. Poco lucidi nel finale" Terza sconfitta consecutiva e ultimo posto per la Scandone, ko contro Formia (83-81)

La Scandone va ko dopo un supplementare contro Formia. Finale di 83-81 ed ecco il commento del coach biancoverde, Gianluca De Gennaro: "Purtroppo dobbiamo commentare un'altra sconfitta. Abbiamo giocato una buona pallacanestro per tre quarti tra attacco e difesa, muovendo la palla e difendendo di squadra. Poi, con un pizzico di aggressività in più subita, con Formia che è stata abile a crederci fino alla fine, ci siamo disuniti. - ha spiegato De Gennaro - Abbiamo perso Brunetti per cinque falli, mancava un riferimento importante in area, abbiamo cercato di adeguarci, però, sui nostri errori in attacco, Formia ha trovato canestri difficili e che hanno consentito a loro di scappare. Peccato anche perché siamo stati capaci di portarla al supplementare. Lì, ancora una volta è venuta fuori la poca lucidità da parte dei miei, la scarsa esecuzione dei giochi e la fatica. C'è da pensarci e lavorare tanto su questa partita, sul contesto di squadra e ora abbiamo dieci giorni per preparare la prossima. Speriamo di inserire Fabrizio (Trapani, ndr): deve lavorare tanto per darci una mano".