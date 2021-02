Scandone da sosta forzata, ecco come è cambiata la classifica L'aggancio o il -4 dal penultimo posto: ecco la prospettiva o i rischi al termine del decimo turno

Weekend di pausa per la Scandone, che riprende la preparazione in vista del match di sabato contro Pozzuoli e la classifica presenta novità importanti. La Sebastiani Rieti conferma i valori di imbattibilità assoluta superando anche il Meta Formia (102-73). La Virtus Arechi Salerno lancia un segnale deciso alle avversarie del girone: vuole essere la seconda forza del raggruppamento e batte la BPC Virtus Cassino tra le mura amiche del PalaLongo (88-72). Nel derby di giornata, la Partenope Sant'Antimo rifila un pesante +20 alla Virtus Pozzuoli, prossimo avversaria dei lupi e il match di sabato si presenta come pesantissimo nella gestione del percorso biancoverde anche in ottica seconda fase. L'aggancio o il -4 dal penultimo posto: ecco la prospettiva o i rischi al termine della decima giornata in programma nel prossimo weekend per la Scandone.

Serie B - Girone D1

Nona Giornata

Virtus Arechi Salerno - BPC Virtus Cassino 88-72

Geko PSA Sant'Antimo - Virtus Pozzuoli 84-64

Real Sebastiani Rieti - Meta Formia 102-73

Scandone Avellino - Luiss Roma (24/2)

Classifica

Real Sebastiani Rieti 18 (9 vittorie)

Virtus Arechi Salerno 8 (5 vittorie, 4 sconfitte)

Luiss Roma* 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

Meta Formia 8 (4 vittorie, 5 sconfitte)

BPC Virtus Cassino 8 (4 vittorie, 5 sconfitte)

Geko PSA Sant'Antimo 4 (3 vittorie, 6 sconfitte)

Virtus Pozzuoli 4 (2 vittorie, 6 sconfitte)

Scandone Avellino*/** 2 (4 vittorie, 4 sconfitte)

* 6 punti di penalizzazione

** una gara in meno

Decima Giornata

Real Sebastiani Rieti - Geko PSA Sant'Antimo (6/2)

BPC Virtus Cassino - Luiss Roma (6/2)

Virtus Pozzuoli - Scandone Avellino (6/2)

Meta Formia - Virtus Arechi Salerno (7/2)