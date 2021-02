De Gennaro: "Bisogna cercare di togliere pressione ai ragazzi" Le parole del coach della Scandone dopo il ko, il quarto consecutivo, rimediato a Pozzuoli

Poker di sconfitte per la Scandone Avellino, battuta dalla Virtus Pozzuoli al PalaErrico. Ecco il commento post-gara di coach Gianluca De Gennaro: "Sono rammaricato. Abbiamo lavorato quasi due settimane per cercare di trovare degli equilibri diversi di squadra. Abbiamo lavorato molto sulla circolazione di palla, ma proprio tanto. Questa sera vedere solo 3 assist lascia pensare. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Abbiamo sbagliato dieci tiri liberi ed è un altro aspetto negativo. Lascio perdere il valore da 2 e da 3 perché abbiamo preso tiri aperti. Può nascere anche dall'ansia e dal nervosismo che abbiamo. Mi dispiace per la circolazione di palla che me l'aspettavo migliore per quanto fatto in settimana. L'ho vista solo nel primo quarto, ma dieci minuti non bastano per vincere le partite. Bisogna lavorare ancora tanto e bisogna cercare di togliere pressione ai ragazzi. Sta a me e alla società cercare di farli stare più tranquilli. Dispiace per una gara che potevamo giocare diversamente, ma anche questo può aiutarci a crescere". Ora la Scandone è a -4 dal penultimo posto, occupato da Pozzuoli, e a -6 da Sant'Antimo che fa cadere Rieti per la prima volta in campionato.