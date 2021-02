Scandone, quinto stop di fila: vince la capolista Rieti 77-87 Ai lupi non bastano il trio Sousa-Ani-Brunetti. Loschi è il top-scorer con 24 punti

La Scandone tiene nel primo quarto, la Sebastiani corre nel secondo periodo, rientra negli spogliatoi con 51 punti realizzati e in uscita determina l'ulteriore allungo per il controllo delle operazioni nell'ultima frazione. Avellino rimedia il quinto ko consecutivo contro Rieti: risultato finale di 77-87 con i parziali di 23-26, 19-25, 9-16 e 26-20. Vittoria con margine in doppia cifra per la Sebastiani di coach Alex Righetti, leader indiscussa del girone D1 di Serie B. Con una gara da recuperare, la Scandone resta ultima a -4 dalla Virtus Pozzuoli. Ai luipi di coach Gianluca De Gennaro non basta Dimitri Sousa da 19 punti e Uchenna Ani, che realizza 17 punti. Luigi Brunetti è il migliore per valutazione con 28. Nella squadra di Rieti spicca Federico Loschi, top-scorer del match con 24 punti.

Serie B - Girone D1

Undicesima Giornata

Scandone Avellino - Real Sebastiani Rieti 77-87

Parziali: 23-26, 19-25, 9-16, 26-20

Avellino: Sousa 19 (6/12, 1/2), Ani 17 (7/12, 1/5), Brunetti 14 (5/9, 0/1), Marra 11 (4/6, 1/4), Costa 9 (3/4, 1/4), Riccio 7 (2/3, 1/2), Trapani (0/0, 0/1), Marzaioli (0/1, 0/0), Mazzarese (0/1, 0/0), Mraovic, De Blasi, Monina.

Rieti: Loschi 24 (2/2, 6/11), Di Pizzo 16 (8/9, 0/0), Ndoja 13 (5/10, 1/5), Drigo 12 (2/5, 2/3), Traini 7 (2/5, 1/4), Paci 6 (3/5, 0/0), Diomede 6 (0/3, 2/2), Provenzani 3 (1/1, 0/1), Sornoza, Toffoli, Kader, Cena.