Verso Sant'Antimo-Avellino, per la PSA sarà un derby verità Sabbatino: "Il gruppo sta finalmente trovando il suo equilibrio"

In un palasport rinnovato sarà derby con punti pesanti in palio. Da una parte la voglia di riscatto della Scandone Avellino dopo cinque ko di fila, dall'altra l'obiettivo di confermare la crescita di squadra garantita dalla vittoria di Rieti e dall'overtime giocato a Salerno per la Partenope Sant'Antimo, che ha presentato il derby come una sfida verità. "Viviamo sicuramente un buon momento, lo dimostrano le ultime prestazioni ancor più che i risultati, e il gruppo sta finalmente trovando il suo equilibrio. - ha spiegato il cestista della PSA, Nunzio Sabbatino - Chiaro che non dobbiamo abbassare la guardia perché questa partita per noi è importantissima e nasconde mille insidie. Sarà una partita difficile, forse più che le ultime due con Rieti e Salerno, perché siamo chiamati a confermare ciò che di buono abbiamo fatto, ciò che siamo diventati e ciò che possiamo ancora fare. Dovremo essere concentratissimi, non possiamo permetterci passi falsi. La Scandone ha dimostrato, anche nell’ultimo periodo, di essere una squadra viva, che non regala nulla a nessuno, e non dimentichiamo che senza penalizzazione avrebbero i nostri stessi punti in classifica. E poi è un derby".

Serie B - Girone D1

Dodicesima Giornata

BPC Virtus Cassino - Real Sebastiani Rieti 71-73

Luiss Roma - Meta Formia 76-59

Virtus Pozzuoli - Virtus Arechi Salerno

Geko PSA Sant'Antimo - Scandone Avellino

