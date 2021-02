De Gennaro: "Abbastanza contento, ma dobbiamo lavorare" Scandone ko per la sesta volta consecutiva, a -6 dalla penultima e sotto nella differenza canestri

"Commentiamo un'altra sconfitta. Abbiamo provato in tutti i modi, ma abbiamo sofferto la fisicità, in particolar modo di Vangelov e Sergio, che erano in una gara super". Ecco il commento di coach Gianluca De Gennaro al termine di Sant'Antimo-Avellino, il sesto ko consecutivo per la Scandone: "C'è stata una netta differenza a rimbalzo e paghiamo anche gli ultimi quattro minuti del secondo periodo. Siamo stati bravi a rientrare nel terzo quarto e mi fa piacere perché da tempo non avveniva. Sono abbastanza contento, nonostante la sconfitta, per la prestazione della squadra, ma c'è da lavorare ancora tanto. Dovremo essere più cattivi anche nel gioco e nei contatti. La coppia arbitrale non ci ha premiato, ma ora testa alla sfida di mercoledì con la Luiss. La classifica è abbastanza brutta e dobbiamo vincere in casa".

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima e alla fine lo è stata. - ha affermato il coach della PSA, Agostino Origlio - Sono soddisfatto dei miei ragazzi, dell’atteggiamento con cui hanno reagito alle difficoltà iniziali e poi per la maturità e la solidità mentale con cui hanno affrontato il resto della partita. Era importantissimo vincere e dare continuità alla nostra crescita".