Scandone, la dirigenza confida nella reazione del gruppo Sembra confermarsi anche lo scenario dei tagli nel roster verso la trasferta di Cassino

Con una nota ufficiale, la Scandone ha comunicato di aver respinto le dimissioni di coach Gianluca De Gennaro. La dirigenza irpina certifica quanto già delineato dai passaggi delle scorse ore. "La S.S. Felice Scandone comunica di aver rigettato le dimissioni di coach De Gennaro confidando in una immediata reazione del gruppo squadra, in una maggiore coesione, una ritrovata serenità e che a parlare siano esclusivamente i risultati. - si legge nella nota della società biancoverde - Sacrificio e spirito di appartenenza sono da sempre per questo Club valori imprescindibili. Una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa". Sembra confermarsi anche lo scenario dei tagli nel roster e primi segnali arriveranno con le scelte operate per l'ultimo atto della prima fase, la trasferta di Cassino, in programma domani. Da lì, saranno poi 8 finali per evitare l'ultimo posto. Il fanalino di coda della seconda fase retrocederà direttamente in Serie C Gold.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Felice Scandone Avellino 1948