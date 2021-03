Scandone, De Gennaro: "Voglio vedere un gruppo coeso" Il coach biancoverde: "Settimana turbolenta in cui abbiamo parlato tanto e lavorato poco"

"È stata una settimana molto particolare. Abbiamo parlato tanto e purtroppo si è lavorato poco, ma anche il parlare può servire a crescere, a migliorarsi, per cercare di unire un gruppo che nelle ultime gare non ha dimostrato di essere coeso". Così Gianluca De Gennaro ha presentato Cassino-Avellino, l'ultima sfida della Scandone nella prima fase del torneo di Serie B. La società irpina ha respinto le dimissioni del tecnico e punta a ripartire dal gruppo: "Domani affronteremo Cassino non nelle migliori condizioni tecniche. - ha spiegato il coach della Scandone - Bisogna essere onesti con noi stessi. Faremo un solo allenamento prima della partita e, quindi, non so cosa riusciremo a creare. Per me è importante vedere se il gruppo, dopo una settimana turbolenta, è coeso, convinto di continuare a lavorare per cercare di portare la Scandone al risultato che tutti noi ci auguriamo. È una gara che servirà per capire se c'è questa volontà. Voglio vedere dieci giocatori uniti, pronti a lottare su ogni pallone".