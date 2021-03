Scandone ultima al via della seconda fase: -2 da due squadre Fanalino di coda con la grana PalaDelMauro e istanza di fallimento: marzo decisivo

La Scandone Avellino ripartirà dall'ultimo posto anche nella seconda fase del campionato di Serie B. Nel weekend, è terminato il cammino delle squadre nei micro-gironi. Le prime in classifica si sono qualificate per la Final Eight di Coppa Italia di Serie B, in programma dal 2 al 4 aprile. Sosta del campionato e ripartenza per il weekend del 20 e 21 marzo, date d'inizio della seconda fase: per Avellino sarà subito big match contro Catanzaro, che ha vinto 3 gare nel girone D2 e, quindi, a +2 sulla Scandone, come Monopoli, che i lupi affronteranno l'11 aprile. Nel frattempo, la squadra di coach Gianluca De Gennaro spera di ritrovare il PalaDelMauro, ancora al buio, e sul finale del mese di marzo sarà discussa una istanza di fallimento per la società irpina.

Scandone Avellino

Serie B - Seconda Fase

Avellino - Catanzaro 21/3 ore 18

Reggio Calabria - Avellino 24/3 ore 20.30

Avellino - Molfetta 28/3 ore 18

Monopoli - Avellino 11/4 ore 18

Avellino - Bisceglie 18/4 ore 18

Ruvo di Puglia - Avellino 21/4 ore 20.30

Avellino - Nardò 25/4 ore 18

Taranto - Avellino 2/5 ore 18

Classifica totale Girone D (D1/D2)

Rieti 26

Taranto 26

Nardò 20

Bisceglie 18

Salerno 16

Ruvo di Puglia 16

Cassino 14

Luiss Roma* 12

Sant'Antimo* 12

Molfetta 12

Formia 12

Pozzuoli 8

Reggio Calabria 8

Catanzaro 6

Monopoli 6

Avellino** 4

* una gara in meno

** 6 punti di penalizzazione