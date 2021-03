Basket: Serie B, ecco le 8 qualificate alla Coppa Italia Sosta per la Scandone nel primo weekend del mese di aprile nella corsa salvezza

Con i recuperi nei gironi A1 e A2 è davvero terminata la prima fase del campionato di Serie B. Nel prossimo fine settimana inizierà la seconda parte della regular season, ma ecco le otto squadre qualificate alla Final Eight di Coppa Italia, ovvero le 8 vincitrici dei mini-gironi: A1 RivieraBanca Basket Rimini, A2 Umana San Giobbe Chiusi, B1, Moncada Energy Group Agrigento, B2 Bakery Piacenza, C1 UEB Gesteco Cividale, C2 Ristopro Fabriano, D1 Real Sebastiani Rieti, D2 CJ Basket Taranto. Il 2 aprile sarà il giorno dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie B con le sfide Rimini - Rieti, Cividale - Agrigento, Chiusi - Taranto e Fabriano - Piacenza. Nel primo weekend del prossimo mese sarà, quindi, pausa per la Scandone Avellino nella corsa salvezza con l'obiettivo di evitare l'ultimo posto che decreta la retrocessione diretta in Serie C.

Scandone Avellino

Serie B - Seconda Fase

Avellino - Catanzaro 21/3 ore 18

Reggio Calabria - Avellino 24/3 ore 20.30

Avellino - Molfetta 28/3 ore 18

Pausa Coppa Italia (dal 2/3 al 4/3)

Monopoli - Avellino 11/4 ore 18

Avellino - Bisceglie 18/4 ore 18

Ruvo di Puglia - Avellino 21/4 ore 20.30

Avellino - Nardò 25/4 ore 18

Taranto - Avellino 2/5 ore 18