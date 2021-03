La Scandone attende Catanzaro, la Mastria punta su Battaglia Catanzaro può contare sul miglior realizzatore del girone D2 (18.7 punti di media)

La corsa salvezza con l'esordio nella seconda fase che risulterà subito decisivo. Domenica, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, la Scandone Avellino ospiterà la Mastria Sport Academy Catanzaro per uno scontro diretto tra il fanalino di coda, la squadra biancoverde, e uno dei team che occupano il penultim (Catanzaro ha 6 punti come Monopoli). Nel presentare la fase a orologio (ogni team affronterà una volta sola le formazioni dell'altro girone), la società calabrese ha sottolineato i 6 punti di penalizzazione che costringono i lupi all'ultima posizione, ma per Avellino c'è solo la vittoria nel percorso utile per evitare la retrocessione diretta, salvo modifiche del format e dei flussi tra campionati causa covid. Catanzaro può contare sul miglior realizzatore del girone D2, Pasquale Battaglia (18.7 punti di media). Tre componenti del roster della Mastria Sport Academy figurano nella top 5 dei giocatori con la miglior percentuale al tiro da 3 punti: al secondo posto c'è Gioele Moretti (43.1), al terzo Battaglia (42.4), al quarto Francesco Morciano (38.1).