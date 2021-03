Robustelli: "Non è ancora finita, ma occorre ripartire subito" Le parole del coach della Scandone dopo il ko con la Pavimaro Molfetta

"Siamo qui purtroppo a commentare una sconfitta importante, che fa male alla nostra classifica". Così Rodolfo Robustelli ha commentato il ko della sua Scandone Avellino contro la Pavimaro Molfetta. "Paghiamo un approccio sbagliato, troppo morbido alla gara. . ha spiegato il coach biancoverde - Quando parti 10-2 fai fatica, soprattutto con le rotazioni corte, a gestire lo stress del dover sempre rincorrere. Siamo stati bravi a un certo punto perché l'avevamo ripresa. Ma non siamo riusciti a fare il passo in più nel match e l'abbiamo pagata in termini di energia. Il problema principale è stato in attacco. In difesa abbiamo provato ad alzare l'energia e il conto falli è anche specchio di questo aspetto, ma in attacco abbiamo faticato sbagliando tiri facili. Dobbiamo muovere di più la palla coinvolgendo tutti. Dobbiamo limitare gli errori. Sappiamo che non è ancora finita. Dobbiamo andare avanti alzando la testa subito. Adesso abbiamo una settimana di pausa per ricaricare le batterie e chiarirci le idee. Dovremo farci trovare pronti per lo scontro diretto di Monopoli".