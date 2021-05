Scandone ancora ko, 2-0 Viola: Reggio Calabria vince 81-72 Ora alla squadra biancoverde tocca vincere Gara 3 per cancellare il primo match-point calabrese

La Scandone Avellino si spinge fino al +7 all'intervallo con un buonissimo secondo quarto, ma la Viola Reggio Calabria risponde subito al rientro sul parquet e corre verso il secondo successo nella serie. Finale di 81-72 per i padroni di casa: la Viola firma il 2-0 nella serie playout contro i biancoverdi. Ora alla Scandone tocca vincere Gara 3 e Gara 4 al PalaDelMauro per riportare la serie al PalaCalafiore. Reggio raggiungerà Avellino con il primo match-point. In caso di sconfitta, Avellino scivolerebbe nel secondo playout, termine ultimo per la salvezza sul campo. Enrico Maria Gobbato, Giulio Mascherpa e Salvatore Genovese guidano la Viola al successo. Alla Scandone non bastano i 18 punti di Thomas Monina e i 17 di Alessandro Marra.

Serie B - Playout - Gara 2

Pallacanestro Viola Reggio Calabria - Scandone Avellino 81-72

Parziali: 20-19, 21-28, 24-14, 16-11

Reggio Calabria: Gobbato 19 (3/5, 2/3), Mascherpa 18 (4/8, 2/5), Genovese 18 (7/13, 1/4), Barrile 9 (3/3, 1/5), Roveda 7 (3/4, 0/1), Fall 6 (3/9, 0/0), Sebrek 4 (1/1, 0/0), Frascati, Prunotto, Cuzzocrea, Romeo.

Avellino: Monina 18 (9/10, 0/1), Marra 17 (4/8, 2/4), Trapani 11 (1/2, 3/5), Ani 8 (4/6, 0/2), Sousa 6 (3/9, 0/4), Riccio 5 (1/1, 1/3), Mraovic 3 (0/0, 1/2), Costa 2 (1/4, 0/5), Mazzarese 2 (1/2, 0/0), Scianguetta.