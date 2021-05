La Scandone supera la Viola 79-78, si va a Gara 5 Serie sul 2-2: decisivo Riccio nell'overtime. Jolly salvezza nel quinto match della serie

La Scandone Avellino firma il 2-2 nella serie. È Gianpaolo Riccio a realizzare il canestro che vale la parità nel playout. Finale di 79-78 dopo un tempo supplementare contro la Viola Reggio Calabria per i lupi di coach Rodolfo Robustelli che vincono anche Gara 4 e si giocheranno il jolly salvezza nella "bella" del PalaCalafiore, in programma mercoledì alle 18. Quattro uomini in doppia cifra per Avellino (Dimitri Sousa, Riccio, Alessandro Marra e Uchenna Ani). Alla Viola non basta la prova di Yande Fall, autore di 19 punti.

Serie B - Playout - Gara 4

Scandone Avellino - Pallacanestro Viola Reggio Calabria 79-78

Parziali: 17-14, 23-17, 7-19, 20-17, 12-11

Avellino: Sousa 16 (5/10, 2/10), Riccio 14 (3/7, 1/3), Marra 13 (5/5, 1/9), Ani 11 (2/4, 1/3), Monina 7 (3/7, 0/0), Costa 7 (2/7, 1/1), Trapani 5 (1/1, 1/2), Mazzarese 4 (0/0, 1/1), Mraovic 2 (1/1, 0/1), Scianguetta.

Reggio Calabria: Fall 19 (8/13, 0/0), Barrile 14 (3/9, 2/5), Mascherpa 13 (2/8, 1/7), Genovese 12 (3/11, 2/7), Gobbato 9 (3/7, 1/4), Sebrek 6 (3/5, 0/0), Roveda 3 (1/9, 0/3), Prunotto 2 (1/2, 0/0), Frascati, Romeo.