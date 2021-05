Scandone, l'attesa di Gara 5: vittoria o ancora lotta playout Reggio Calabria - Avellino e Pozzuoli - Monopoli: vincenti salve, perdenti al secondo turno

Un successo per la salvezza o sarà nuova serie playout: si presenta così Gara 5 per la Scandone Avellino. La squadra di coach Rodolfo Robustelli è a Reggio Calabria, dove affronterà la Viola (palla a due alle 18). Nella quinta sfida, per la vincente della "bella", c'è la conferma in Serie B. La squadra che, invece, uscirà sconfitta dovrà lottare nel secondo e ultimo playout con la perdente dell'altra Gara 5, quella tra la Virtus Pozzuoli e l'EPC Action Monopoli (serie sul 2-2 e quinta sfida in programma alle 19, al PalaErrico). Avellino ha l'occasione per finalizzare la rimonta costruita tra le mura amiche dopo il 2-0 rimediato al PalaCalafiore. La Scandone ha vinto Gara 3 e impattato la serie in Gara 4, vinta all'overtime e con il canestro finale di Gianpaolo Riccio. Dall'altra parte, medesimo percorso con il fattore campo confermato.

Serie B - Playout

Primo Turno - Gara 5

Viola Reggio Calabria - Scandone Avellino (26/5 ore 18, PalaCalafiore - Reggio Calabria)

Virtus Pozzuoli - EPC Action Now Monopoli (26/5 ore 19, PalaErrico - Pozzuoli)