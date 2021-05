Gara 5 è della Viola: Scandone all'ultimo playout Finale di 79-52, calabresi salvi. Lupi costretti all'ulteriore serie al meglio delle 5 gare

La Scandone va ko in Gara 5. La serie playout è della Viola Reggio Calabria. Finale di 79-52 e i neroarancio conquistano la salvezza. La Viola trova subito il +15 e costruisce l'allungo conclusivo nella terza frazione di gioco. Per salvarsi sul campo, Avellino dovrà vincere la serie playout contro la perdente di Pozzuoli-Monopoli. Il top-scorer del match è Salvatore Genovese con 21 punti. Per la Scandone solo due uomini in doppia cifra: Uchenna Ani con 11 punti e Nikola Mraovic con 10.

Serie B - Playout

Primo Turno - Gara 5

Viola Reggio Calabria - Scandone Avellino 79-52

Parziali: 27-12, 14-12, 24-16, 14-12

Reggio Calabria: Genovese 21 (4/8, 4/7), Barrile 16 (4/4, 2/6), Fall 16 (8/13, 0/0), Gobbato 9 (2/3, 1/3), Mascherpa 8 (3/5, 0/3), Sebrek 7 (2/3, 1/2), Roveda 2 (0/0, 0/1), Frascati (0/0, 0/2), Prunotto (0/2, 0/0), Romeo.

Avellino: Ani 11 (4/6, 1/5), Mraovic 10 (1/2, 2/3), Marra 9 (2/6, 1/4), Riccio 8 (2/3, 1/4), Monina 5 (1/2, 0/1), Sousa 5 (2/6, 0/2), Costa 2 (0/7, 0/2), Trapani 2 (1/1, 0/0), Mazzarese (0/1, 0/4), Genovese, Scianguetta.