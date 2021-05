Playout: Scandone ko in Gara 1, Pozzuoli vince 82-71 Puteolani sull'1-0 nella serie al meglio delle cinque gare. Martedì Gara 2 ancora al PalaErrico

La Scandone Avellino esce sconfitta dal PalaErrico nel primo match dell'ultimo playout contro la Virtus Pozzuoli: finale di 82-71 per la squadra puteolana e 1-0 nella serie per i padroni di casa. Avellino va ko dopo un primo tempo da -18 e con il tentativo di rientro nel terzo quarto, in controtendenza rispetto alle ultime gare. Non basta per il recupero biancoverde, Pozzuoli controlla e vince l'ultimo quarto per l'82-71 finale. Il top-scorer biancoverde è Alessandro Marra, autore di 20 punti, con altri due uomini in doppia cifra per la Scandone. Maggior distribuzione per la Virtus con Sam Gaye miglior realizzatore da 17 punti. Gara 2 è in programma martedì, di nuovo al PalaErrico.

Serie B - Finale Playout - Gara 1

Virtus Pozzuoli - Scandone Avellino 82-71

Parziali: 22-15, 27-16, 13-23, 20-17

Pozzuoli: Gaye 17 (6/8, 1/6), Cecchetti 15 (7/10, 0/0), Savoldelli 15 (1/2, 3/4), Caresta 8 (1/1, 2/2), Gueye 7 (0/0, 2/4), Bordi 6 (0/1, 2/2), Balic 6 (0/1, 2/3), Mavric 5 (2/8, 0/0), Forte 3 (0/1, 1/5), Mehmedoviq, Birra, Testa,

Avellino: Marra 20 (7/16, 2/5), Ani 17 (4/8, 2/8), Costa 14 (3/8, 2/5), Sousa 9 (3/8, 0/4), Riccio 7 (2/5, 0/4), Mazzarese 2 (1/1, 0/1), Mraovic 2 (1/1, 0/1), Monina 0 (0/3, 0/0), Trapani 0 (0/0, 0/2), Scianguetta,