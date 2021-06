Pozzuoli vince anche Gara 2, Scandone a un passo dalla retrocessione in C Finale di 74-58 per la Virtus. Ora ai lupi occorre vincere le ultime tre gare della serie

La Virtus Pozzuoli vince Gara 2 con il finale di 74-58. La Scandone Avellino è sotto 2-0 nella serie al meglio delle cinque gare e ora è a un passo dalla retrocessione in Serie C. I puteolani corrono nel secondo quarto e si regalano il +15 all'intervallo. Ai lupi non bastano i 22 punti di Alessandro Marra. Maggior distribuzione per la squadra puteolana con quattro uomini in doppia cifra e controllo delle operazioni per la Virtus. Fattore campo confermato nelle prime due sfide e la Scandone è costretta a vincere tre gare di fila per ottenere la salvezza sul campo. Venerdì è in programma Gara 3 al PalaDelMauro: match-point salvezza per Pozzuoli, sfida da vincere per evitare la retrocessione da parte biancoverde.

Serie B - Finale Playout - Gara 2

Virtus Pozzuoli - Scandone Avellino 74-58

Parziali: 21-16, 26-16, 15-14, 12-12

Pozzuoli: Gaye 15 (6/8, 1/7), Mavric 13 (5/7, 0/0), Cecchetti 12 (5/11, 0/0), Balic 12 (4/5, 1/3), Savoldelli 8 (1/2, 1/3), Gueye 5 (1/1, 1/3), Forte 4 (0/2, 1/4), Bordi 2 (1/2, 0/2), Caresta 2 (1/2, 0/4), Birra 1 (0/0, 0/0), Testa, Mehmedoviq.

Avellino: Marra 22 (6/17, 3/5), Ani 15 (4/8, 1/2), Riccio 8 (1/4, 2/5), Sousa 6 (3/7, 0/2), Costa 4 (1/3, 0/3), Mraovic 2 (1/3, 0/0), Mazzarese 1 (0/1, 0/4), Monina (0/3, 0/0), Trapani (0/1, 0/0), Scianguetta.