Playout Gara 3: match-point Pozzuoli, Scandone all'ultima spiaggia Si riparte dal 2-0 Virtus: Avellino non può far altro che vincere per allungare la serie

È il giorno di Gara 3 dell'ultimo playout in Serie B. Palla a due alle 19.30, al PalaDelMauro. La Scandone Avellino e la Virtus Pozzuoli tornano in campo per il terzo atto della serie, decisivo dopo la conferma del fattore campo da parte della squadra puteolana. Sui canali social, la Virtus ha rilanciato l'obiettivo. “Chiudiamola subito”, è il messaggio in ottica Gara 3 anche per esorcizzare quanto accaduto nella prima serie playout con Pozzuoli avanti 2-0 e poi da serie ribaltata con Monopoli vincente al PalaErrico in Gara 5 e salva. La Scandone dovrà cancellare il primo match-point della Virtus. I lupi sono spalle al muro: in caso di ko, sarà retrocessione in Serie C sul campo. Per ottenere la salvezza, la squadra di coach Rodolfo Robustelli dovrà vincere questa sera e firmare altre due vittorie: un tris per evitare il declassamento al quarto livello nazionale, il primo regionale. Dal 2000 al 2019 in Serie A, due stagioni in B causate dalla crisi societaria e il rischio del baratro in Serie C, nel quarto livello del basket italiano, salutato dal club irpino 26 anni fa: come avvenuto nella serie con Reggio Calabria, Avellino ripartirà al PalaDelMauro dal 2-0 in favore degli avversari. Occorrerà una prova d'orgoglio contro la volontà puteolana di chiudere subito la serie. Gara 3 sarà diretta dai signori Fabrizio Suriano di Torino e Andrea Coraggio di Sora (osservatore Luca Weidmann di Montagano, segnapunti Maria Iandolo di Avellino, cronometrista Stefano Cesaro di Battipaglia, 24 secondi Giulia Natale di Caserta).