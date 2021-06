Scandone, ecco le scadenze per la Serie C Gold Attesa per il concordato in bianco e sull'evoluzione anche dal punto di vista sportivo

La Scandone Avellino è retrocessa sul campo in Serie C Gold. Almeno sul parquet, il club biancoverde ha salutato i tornei nazionali sprofondando nel primo di quelli regionali, organizzato dal comitato di riferimento (la FIP Campania). Il 31 maggio scorso, la Federbasket - con un comunicato firmato dal presidente, Gianni Petrucci, e dal segretario generale, Maurizio Bertea - ha reso noto le tempistiche e le scadenze relative alle iscrizioni e ai pagamenti per i club. Il termine per iscriversi ai campionati regionali (C Gold, C Silver e B femminile) è fissato per il 26 luglio prossimo. Ecco la prospettiva nell'attesa delle novità dal Tribunale per il concordato in bianco.