Ramondino: Cannon allo scadere, Gara 5 promozione per Tortona La squadra del coach avellinese impatta la serie e domani sarà "bella" per la Serie A con Torino

Jalen Cannon firma il canestro decisivo al termine di una prestazione super e regala il 2-2 alla Bertram Tortona di coach Marco Ramondino nella serie della finale promozione per la Serie A del tabellone argento. Al PalaOltrePo' di Voghera, la squadra guidata dal tecnico avellinese vince Gara 4 della serie contro la Reale Mutua Torino con il risultato di 78-77 e domani, con palla a due alle 20.45, sarà Gara 5 al Pala Gianni Asti di Torino. La Campania ritrova la Serie A con il Napoli Basket, vincente in Gara 4 contro l'APU Udine e c'è anche un coach campano, di Avellino, che si giocherà la "bella" per l'accesso in massima serie.

Serie A2 - Playoff

Finale - Gara 4

Bertram Tortona - Reale Mutua Torino 78-77

Parziali: 22-18, 18-26, 19-12, 19-21

Tortona: Cannon 23 (9/9, 0/1), Mascolo 16 (3/9, 3/9), Fabi 11 (0/1, 3/7), Sanders 10 (2/4, 2/7), Severini 10 (2/4, 2/4), Tavernelli 8 (0/0, 2/4), D'Ercole (0/1, 0/1), Gazzotti (0/1, 0/0), Ambrosin, Morgillo. All. Ramondino.

Torino: Clark 16 (2/6, 1/4), Pinkins 16 (7/10, 0/0), Diop 14 (3/6, 2/3), Cappelletti 13 (2/6, 1/5), Alibegovic 12 (1/2, 2/4), Campani 2 (1/2, 0/2), Toscano 2 (1/1, 0/2), Bushati 2 (1/1, 0/0), Penna (0/2, 0/1), Pagani, Origlia, Ferro. All. Cavina.