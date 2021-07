Scandone, attesa del cda. Corsa a un titolo di Serie B Ricerca della terza serie con l'acquisto dei diritti sportivi di un altro club

È fissato per lunedì il consiglio di amministrazione della Scandone, che può risultare come un ulteriore momento spartiacque per la società biancoverde. In bilico c'è sempre la posizione del liquidatore, Luciano Basile, che appare destinato alla revoca dell'incarico con delibera da parte del cda, ma come accaduto nelle scorse settimane, non sono escluse novità. Tutto aperto in una situazione complessa con il titolo sportivo retrocesso in Serie C Gold dopo i due playout persi dalla squadra irpina contro la Viola Reggio Calabria e la Virtus Pozzuoli. I lodi, vinti dagli ex tesserati, pesano sulla gestione con le scadenze FIP che si avvicinano e con la liquidazione del club o la mancata affiliazione che sono presenti nello scenario futuro. C'è, inoltre, un concordato in bianco da presentare dopo l'ok alla proroga dei termini da parte del Tribunale di Avellino. Tanti piccoli passaggi, ma decisivi nella vicenda complessiva in cui si inserisce anche la ricerca di un titolo sportivo, di Serie B, da parte di Gennaro Canonico, dirigente della Scandone nelle ultime due stagioni. L'obiettivo, possibile, è quello di consentire a una società avellinese di disputare almeno il campionato di terza serie nazionale anche nella stagione 2021/2022. C'è sempre, però, il limite dell'attività federale, obbligatoria negli ultimi dodici mesi per il club che acquista il titolo.