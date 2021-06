Scandone, proroga al concordato. Pallacanestro Avellino, solo settore giovanile Mercato dei titoli sportivi come ogni estate, ma la neonata società irpina non rientra nelle voci

Quanto richiesto dagli avvocati della Scandone, Achille e Fabio Benigni, è stato accettato dal Tribunale di Avellino: è ufficiale la proroga del concordato in bianco e il nuovo termine ultimo per la presentazione è fissato per il 20 agosto. Resta il rebus sul futuro sportivo del club, retrocesso sul campo in Serie C Gold dopo il doppio ko nelle serie playout contro la Viola Reggio Calabria e la Virtus Pozzuoli e ora chiamato a dover bilanciare gli aspetti tecnici-organizzativi con quelli federali-cestistici. Il 26 luglio prossimo è la deadline per le iscrizioni campionati regionali di Serie C.

La stagione 2020/2021 non è ancora conclusa. Mancano alcuni verdetti, relativi ad esempio alle promozioni in Serie A e in Serie A2, ma già filtrano i primi rumors per il mercato dei titoli sportivi in ambito nazionale. Può presentarsi, come ogni estate per il basket italiano, la cessione dei diritti tra società. Al momento, il capoluogo irpino risulta distante dalle prime voci. Nel 2020, la Pallacanestro Avellino manifestò l'interesse di acquisizione di un titolo sportivo di Serie A2 con lo sguardo rivolto a Roseto e Biella, ma la società preferì poi fare un passo di lato, appena svelata la volontà della Scandone e del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, di rincorrere un titolo di livello superiore, in particolare nella fase di interlocuzione con gli abruzzesi. Per il 2021 è escluso un rilancio dell'iniziativa guidata lo scorso anno da Menotti Sanfilippo e da un pool di imprenditori: la Pallacanestro Avellino svilupperà un progetto legato al settore giovanile. L'interesse di attività sportiva con la prima squadra appare vincolato solo alla partecipazione ai campionati regionali.