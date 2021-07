Scandone, niente affiliazione e nessuna partecipazione ai campionati Avellino in B con il titolo sportivo della Fortitudo Roma? Team capitolino iscritto alla Supercoppa

Sono scaduti i termini di affiliazione alla Federbasket e la Società Sportiva Felice Scandone Avellino 1948 non risulta negli elenchi della FIP. Mancata la procedura di riaffiliazione, nessuna partecipazione ai campionati per la stagione 2020/2021 per la Scandone dopo la retrocessione in Serie C Gold, maturata con il doppio ko nella serie playout. Si interrompe la serie di iscrizioni ai tornei. Il club è, quindi, inattivo dal punto di vista sportivo e resta legato alle vicende Sidigas, proprietaria del sodalizio cestistico.

Avellino prova a ripartire con un club in terza serie. La DelFes del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e di Roberto De Luca, vuole il titolo sportivo della Fortitudo Roma e ha raggiunto l'accordo con il club capitolino, neopromosso in Serie B, per consentire a una realtà avellinese di giocare comunque in un campionato nazionale nel 2020/2021 e iniziare un percorso nuovo, utile per ritrovare almeno la denominazione storica in futuro, ma la Fortitudo Roma è stata inserita nel girone G di prima fase di Supercoppa. Segnale verso il consiglio federale? Solo giovedì 29 sarà definizione del caso.