Volley: il Gsa, saluta con orgoglio la final Eight a Napoli Al Palavesuvio di Ponticelli in campo le migliori otto formazioni della Campania

Un onorevole quarto posto è il premio per il Gsa pallavolo Ariano Asd nella final eight. Al Palavesuvio di Ponticelli in campo le migliori otto formazioni della Campania a contendersi il titolo regionale under13 3x3.

La squadra del Gsa, inserita nel girone A, all’esordio cede alla vincitrice del titolo il Meta Volley, ma grazie a due vittorie con Pessy Salerno e Volley Word Napoli riesce a passare il turno ed approdare alla semifinale.

Nella gara valida per l’accesso al titolo, gli arianesi affrontano la corazzata Aversa. Gli atleti di Giulio Filomena, diretti nell’occasione da coach Angela Del Grosso, giocano bene ma devono arrendersi ad una compagine troppo forte sotto rete.

Quattro gare giocate in successione hanno minato le energie degli arianesi che non affrontano al meglio della condizione l’Ischia Volley Il match vede le squadre equivalersi sul piano tecnico, gli isolani, comunque, sono maggiormente lucidi in attacco ed alla fine conquistano il terzo posto.

Per il Gsa, il torneo si chiude con la soddisfazione di essere nel novero delle migliori realtà giovanili della Campania e con la consapevolezza di avere mezzi tecnici per competere in queste manifestazioni.

Un plauso a Marco Caso, Niccolò Paone, Mirko Sebastiano, Liberato Scaperrotta, Ludovico Silano che ora sono chiamati a confermarsi nel campionato under 13 6x6.

Gianni Vigoroso