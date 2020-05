Anticipo 'cassa integrazione Covid', intesa sindacati - Trotta Questa mattina videoconferenza tra azienda, comune e parti sociali. Anticipo di 800 euro

Si è concluso con esito positivo l'incontro tra la società Trotta Bus Services, Comune di Benevento e Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl - autoferro (Giuseppe Anzalone, Edoardo Marra, Cosimo Pagliuca e Antonio Cella). Al centro dell'incontro la mancata anticipazione dei pagamenti dei dipendenti in cassa integrazione per l'emergenza Covid da parte dell'azienda che a Benevento gestisce il trasporto pubblico locale e i parcheggi a Pagamento. Una situazione di difficoltà economica per tanti dipendenti che aveva spinto prima le segreterie regionali dei sindacati, poi le provinciali a chiedere un intervento risolutorio anche mediante il Comune di Benevento.

"Si è evitato - spiegano ora i sindacati soddisfatti dell'accordo raggiunto - che sui lavoratori in regime al fondo bilaterale al 100% ricadesse un ulteriore disagio economico, dopo quello in atto socio-sanitario del Covid-19. Infatti, si è concordato che ai lavoratori che hanno percepito per via del fondo bilaterale, un salario pari o quasi a zero euro, l'azienda procederà ad un anticipo di 800 euro tramite bonifico che avverrà in tempi brevi, mentre, per tutti i lavoratori che hanno percepito al di sotto di 800 euro, su base volontaria, si potrà richiedere alla Società una anticipazione di una somma pari a 500 euro.

Si è parlato anche della riattivazione del servizio al 100%, che dovrebbe ripartite da lunedì 25 c.m.; su questo punto aspettiamo conferma. Ricordiamo a tutti che è fatto obbligo per l'utenza, così come stabilito dal DCPM e dall'Ordinanza Regionale vigente, utilizzare i mezzi di trasporto solo se muniti di mascherine, inoltre, va ricordato di obliterare il titolo di viaggio una volta saliti a bordo.

Le parti sociali hanno richiesto, inoltre, uno specifico incontro per il settore della mobilità, anche in vista della ripartenza nel mese di giugno dei parcheggi a pagamento delle strisce blu. In attesa del nuovo confronto Cgil, Cisl, Uil Trasporti e Ugl si ritengono soddisfatte per il "raggiungimento dell'accordo e del ripensamento della Società, perché era inammissibile che tutto potesse ricadere solo sui lavoratori e ringraziano l'Assessore Ambrosone per essere intervenuto in tempi celeri, contribuendo alla risoluzione della criticità".