Covid: "Quella scuola è cluster: chiusa per 14 giorni" Mastella chiude il plesso ferrovia: "Ora accertamenti su alunni in quarantena"

La Moscati resta chiusa per 14 giorni è la decisione del sindaco Mastella in virtù del numero di casi di covid registrati nel plesso di rione Ferrovia o ad esso collegati. Questo l'annuncio: "

Con mio provvedimento da domani per 14 giorni viene chiusa la scuola Dell infanzia I C moscati plesso ferrovia su proposta della asl di bn .

La scuola viene considerata un cluster . Per intanto L’ Asl provvederà ad effettuare gli accertamenti diagnostici sui bambini che saranno anche loro in quarantena".