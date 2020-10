Scuola infanzia chiusa per Covid dubbi e domande dei genitori "Asl e Comune spieghino come comportarsi con fratellini e sorelline che frequentano altri plessi"

“Noi non sappiamo cosa fare dopo i casi di covid 19 registrati. La scuola resta chiusa per 14 giorni. Bene, ma come dobbiamo comportarci con gli altri nostri figli. Ovvero se un bambino frequenta il plesso dell'Infanzia interessato dalla quarantena e un altro figlio una scuola o edificio diversi come bisogna regolarsi?”.

E' questa una delle principali domande che questa mattina – a dire il vero già in occasione della prima positività di un'insegnate – si pongono decine di genitori che hanno più figli ma solo uno iscritto all'asilo dell'istituto comprensivo Moscati di Benevento la cui chiusura totale è stata annunciata ieri a tarda sera dal sindaco Clemente Mastella con un avviso pubblicato su Facebook.

Domanda legittima e seria da parte dei genitori che ora attendono linee guide precise che dettino anche i comportamenti da assumere con gli altri figli per tutelare se stessi e principalmente altre comunità scolastiche fino a questo momento regolarmente in classe.

In attesa dell'ordinanza restano i dubbi e gli interrogativi. Si attende dunque una comunicazione ufficiale che arrivi da Comune e Asl sui provvedimenti da prendere.

Ieri sera intorno alle 23 il primo cittadino Clemente Mastella ha postato sulla sua pagina ufficiale Facebook l'avviso con il quale spiegava che su invito dell'Asl da oggi e per 14 giorni “viene chiusa la scuola dell'infanzia Moscati, plesso ferrovia”. Poi l'annuncio che nessuno si aspettava: “La scuola viene considerata un cluster. Per intanto L’ Asl provvederà ad effettuare gli accertamenti diagnostici sui bambini, che dovranno restare in quarantena”.

Ed è proprio sulle regole della quarantena che ora i genitori attendono chiarimenti sui comportamenti da adottare in famiglia.