Cluster scuola dell'Infanzia, sono tre le insegnanti positive La nota del Comune di Benevento sulla chiusura di un plesso dell'Istituto Comprensivo Moscati

Di seguito la nota ufficiale del Comune di Benevento sulla chiusura della scuola dell'Infanzia che fa parte dell'Istituto Comprensivo Moscati del Rione Ferrovia dopo i casi covid riscontrati tra le insegnanti. "Il sindaco Clemente Mastella, dopo la nota dlel'Asl arrivata ieri con cui è stato comunicato 'l’accertamento diagnostico effettuato con tampone nasofaringeo alle docenti del plesso di Scuola dell’Infanzia dell’I.C. Moscati, a seguito del verificarsi di un caso di positività in una insegnante, ha rilevato altre due insegnanti positive' e tenuto conto che 'il corpo docente è costituito da 13 insegnanti, il verificarsi di tre casi, in attesa degli esiti dell’accertamento diagnostico sui bambini frequentanti, posti in quarantena, è da considerarsi un cluster', ha disposto con ordinanza sindacale prot. 96731 del 08/10/2020, la chiusura, a far data da oggi 08/10/2020 e fino a tutto il 17 ottobre, salvo mutamento della situazione epidemiologica, dell’edificio scolastico plesso dell’Infanzia Ferrovia di via Grimoaldo Re, facente parte dell’I.C. Moscati".