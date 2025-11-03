Trasporto pubblico all'Air, incontro a Confindustria tra sindaci e aziende VIDEO Deciso un tavolo operativo per consentire il passaggio preservando le storiche aziende e dipendenti

Non svuotare e quindi far morire le aziende storiche sannite del trasporto pubblico, tutelare i dipendenti e rendere ai cittadini un servizio di qualità.

Questi gli elementi oggi pomeriggio sul tavolo di confronto che si è svolto presso la sede di Confindustria Benevento presieduta da Oreste Vigorito, tra le aziende del Tpl, rappresentate dalla Sezione trasporti degli industriali sanniti, i sindaci dell'area vasta con in testa il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella e il dirigente del'Air, Mario Bruno, insieme per affrontare le questioni relative alla transizione verso il gestore unico, con particolare attenzione ai risvolti per le ditte di trasporto private che attualmente operano sul territorio provinciale.

Confindustria, con il presidente della Sezione Trasporti Salvatore Abbatiello ha rimarcato la necessità di trovare una soluzione per non far scomparire le aziende storiche di trasporto nel Sannio. Questo perhè con l'aggiudicazione della gara l'Air dovrà assumere i dipendenti delle aziende che finora hanno svolto il servizio di trasporto pubblico locale sia nei centri del Sannio che a Benevento.

Assunzioni che di fatto svuoterebbero le imprese di autoservizi che dopo decenni cesserebbero l'attività. Ipotesi remota, visto che anche Air ha bisogno della loro professionalità e dei loro mezzi di trasporto. Ed è per questo che si è deciso di istituire un tavolo operativo per permettere il passaggio al gestore unico nel migiore dei modi per le aziende locali e per i cittadini che usufruiscono del servizio.

Già nelle scorse settimane, sia a confindustria Benevento, alla presenza dell'assessore ai Trasporti, Cascone, che al Comune di Benevento si era affrontato la problematica che dovrà essere risolta entro la prossima primavera inoltrata termine in cui è previsto il passaggio di consegne effettivo del trasporto pubblico locale.