Ancora un incidente agricolo nel Sannio, grave un 65enne Trattore si ribalta e travolge un pensionato a Fragneto Monforte

Giugno tragico a causa degli incidenti agricoli. Terzo episodio registrato in appena tre giorni.

Dopo quello tragico avvenuto martedì a sant'Agata, dove un 71enne era rimasto ucciso schiacciato dal trattore che stava guidando, e il ferimento di un 77enne di Morcone travolto dalla motozappa appena accesa in garage, questa mattina un altro pensionato è rimasto gravemente ferito in seguito ad un altro incidente agricolo.

È accaduto alla contrada Sant'Angelo di Fragneto Monforte. È qui che un 65enne del posto è finito sotto alla ruota del pesante mezzo con il quale stava raccogliendo cereali e fino. Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato era alla guida del mezzo che, probabilmente a causa di un dislivello del terreno, si è ribaltato su di un lato. Il 65enne è stato sbalzato dal seggiolino ed è finito sotto lo pneumatico posteriore. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno trasportato il pensionato al Rummo di Benevento dove i medici, vista la gravità delle ferite riportate, lo hanno ricoverato in prognosi riservata.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della Stazione di Pesco Sannita che hanno effettuato un sopralluogo e sequestrato il trattore. (foto di repertorio)