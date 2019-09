Tragico scontro tra una moto e un'auto, morto centauro IN AGGIORNAMENTO |FOTO Incidente stradale tra Cusano Mutri e Cerreto Sannita

(Al.Fa - Madel) Ancora un drammatico incidente stradale lungo le strade sannite. Questa sera tra Cusano Mutri e Cerreto Sannita, alle porte di Cusano e non lontano dalla galleria che separa i due comuni della Valle una moto si è schiantata contro un'auto che probabilmente proveniva in senso opposto. Violento l'impatto che ha scaraventato il centauro sull'asfalto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cerreto Sannita e della Stazione di Cusano Mutri. Per l'uomo in sella alla moto purtroppo non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'urto con il veicolo prima e con il terreno dopo.

Sotto choc gli amici della vittima. Si tratta di un gruppo di motociclisiti che si trovava in zona per trascorrere una domenica in compagnia che si è trasformata in tragedia. Decine le personea accorse sul posto per rendersi conto dell'accaduto. Tantissime le auto presenti nella zona di Cusano Mutri per la sagra dei funghi che si sta svolgendo in queste sere. I carabinieri hanno totalmente chiuso l'arteria per effettuare i rilievi ed hanno deviato il traffico lungo un'altra strada.

Ancora sangue sulle strade sannite. L'incidente di questa sera segue quello ancora più tragico avvenuto nella notte tra il 18 ed il 19 settembre nel quale persero la vita un 49enne ed un 15enne di Grottaminarda lungo la statale Telesina, alle porte di Benevento. Un bilancio pesantissimo che si è aggravato ulteriormente dopo due giorni quando l'unica superstite, una 20enne sorella e nipote delle vittime, ricoverata in gravissime condizioni al Rummo, era morta a causa delle gravisisme ferite riportate.

IN AGGIORNAMENTO