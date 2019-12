Ancora Trotta bus nel mirino, nuovo raid al megaparcheggio I poliziotti durante il sopralluogo hanno identificato alcuni giovani nei pressi della struttura

Ennesimo atto vandalico ai danni del megaparcheggio di Benevento, la struttura comunale affidata in gestione alla Trotta bus in via del Pomerio. È accaduto nella tarda serata di ieri quando qualcuno ha manomesso la sbarra all'ingresso e svuotato alcuni estintori all'interno dell'area parking già finita più e più volte nel mirino dei balordi. A far scattare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato evidentemente i chiari segni lasciati dai vandali.

Sul posto gli agenti della Volante che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini. Non lontano dalla struttura che ospita anche numerosi uffici comunali, i poliziotti hanno notato un gruppo di giovani. Gli agenti li hanno quindi fermati e identificati per un controllo. Al momento non è chiaro cosa stessero facendo. Avviate le indagini si cerca ora di capire chi e perchè con cadenza quasi mensile si 'diverte', per così dire, a vandalizzare il parcheggio coperto e a pagamento della Trotta bus, azienda che negli ultimi tempi è finita più volte nel mirino di qualcuno. Una serie di episodi sui quali sono ora in corso le indagini delle forze dell'ordine. A partire dalle pietre scagliate a più riprese contro i bus in transito, all'incendio dei minibus all'interno dell'area del deposito di via Santa Colomba, ai parcometri incendiati con gasolio e pneumatici a piazza Santa Maria e alle continue vandalizzazioni del megaparcheggio.