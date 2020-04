Dà in escandescenze e sfascia ingresso del Pronto Soccorso FOTO - Paura all'ospedale Fatebenefratelli. Uomo bloccato dai carabinieri e dai sanitari

Momenti di paura questa sera all'interno del Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli per una persona in evidente stato di ebrezza e agitazione che ha sfasciato l'ingresso della struttura al Rione Ferrovia.

L'allarme è scattato intorno alle 20 quando qualcuno ha notato l'uomo, in evidente stato di agitazione nei pressi di via Valfortore. Giunti sul posto i militari del Nucleo operativo e radiomobile con i sanitari del 118 hanno trasportato l'uomo al Fatebenefratelli. Secondo una prima ed ancora sommaria ricostruzione, dopo alcuni minuti di permanenza all'interno del pronto soccorso, l'uomo, sembra residente in una casa famiglia di Morcone - particolare questo ancora da verificare - mentre attendeva qualcuno che lo riportasse nella struttura ha dato in escandescenze ed ha rotto alcune sedie ed i vetri di una porta e di un divisorio che separa la sala d'aspetto con l'ufficio del triage. Momenti di autentica paura per i sanitari e le persone in attesa. Sono stati i carabinieri con l'aiuto degli infermieri e medici a bloccare l'indagato che è stato poi fermato.

AGGIORNAMENTO

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, straniero, presumibilmente sui trent'anni si era allontanato dal Pronto Soccorso dopo che era stato accompagnato da 118 e carabinieri che lo avevano soccorso non lontano dal centro commerciale I Sanniti. Dopo pochi minuti è tornato presso il Pronto Soccorso ed ha sfasciato arredi e mandato in frantumi alcune vetrate. Al termine delle cure il giovane è stato trasferito in caserma per essere identificato e cercare di capire da dove arriva. Sembra infatti non corrisponde al vero la sua residenza in una casa di accoglienza di Morcone.